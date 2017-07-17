Электрическая яхта впервые отправилась в море – ВИДЕО

2017-07-17 14:00 | www.oxu.az | 3

Специально спроектированное судно, энергию которому дают сверхмощные солнечные батареи и водородная топливная система, отправилось в плавание.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life.ru, полностью электрический катамаран Energy Observer должен будет совершить кругосветное путешествие, используя лишь энергию солнца, ветра и воды.

30-метровый «зелёный» катамаран — первое судно в новейшей истории с нулевым уровнем вредных выбросов.

Экологическое кругосветное плавание пройдёт через 50 стран по всему миру, и может занять до шести лет.

С.С.

