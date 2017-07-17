Один из напавших на мечеть «Тезепир» оказался душевнобольным – ОБНОВЛЕНО

2017-07-17 14:12 | www.oxu.az | 4

Приняты меры в отношении лиц, которые 14 июля совершили нападение на мечеть в Баку.

Как передает Oxu.Az, одним из них оказался душевнобольной Яшар Джахангиров 1975 г.р., который был помещен в психиатрическую клиническую больницу №2.

В отношении вошедшего вместе с Я.Джахангировым в мечеть Афгана Айдынова приняты административные меры

19:57 (14.07.2017)

В Баку задержаны лица, вошедшие в мечеть с мечом и религиозным флагом, чем нарушили намаз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, во время полуденного намаза в мечеть «Тезепир» ворвались два человека.

В руках одного из них был меч, в руках другого – религиозный флаг. Находившиеся в мечети люди сразу же сообщили об этом сотрудникам полиции.

Нарушителей порядка задержали сотрудники 26-го отделения Ясамальского РУП.

Ими оказались Яшар Алигулу оглу Джахангиров и Афган Эльман оглу Айдынов.

По факту продолжается расследование.

Отметим, первым об инциденте сообщил «Bakıpost».

C.Б.

