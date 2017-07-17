Один из напавших на мечеть «Тезепир» оказался душевнобольным – ОБНОВЛЕНО
2017-07-17 14:12 | www.oxu.az | 4
Приняты меры в отношении лиц, которые 14 июля совершили нападение на мечеть в Баку.
Как передает Oxu.Az, одним из них оказался душевнобольной Яшар Джахангиров 1975 г.р., который был помещен в психиатрическую клиническую больницу №2.
В отношении вошедшего вместе с Я.Джахангировым в мечеть Афгана Айдынова приняты административные меры
19:57 (14.07.2017)
В Баку задержаны лица, вошедшие в мечеть с мечом и религиозным флагом, чем нарушили намаз.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, во время полуденного намаза в мечеть «Тезепир» ворвались два человека.
В руках одного из них был меч, в руках другого – религиозный флаг. Находившиеся в мечети люди сразу же сообщили об этом сотрудникам полиции.
Нарушителей порядка задержали сотрудники 26-го отделения Ясамальского РУП.
Ими оказались Яшар Алигулу оглу Джахангиров и Афган Эльман оглу Айдынов.
По факту продолжается расследование.
Отметим, первым об инциденте сообщил «Bakıpost».