В Риге состоялось подписание азербайджано-латвийских документов (ФОТО) (версия 2)

2017-07-17 14:47 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Риге по завершении встречи в расширенном составе состоялась церемония подписания документов с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Латвии Раймондса Вейониса.

Президент Ильхам Алиев и Президент Раймондс Вейонис подписали «Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Латвийской Республикой».

«Меморандум взаимопонимания о международных комбинированных грузоперевозках между министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и министерством транспорта Латвии» подписали сопредседатель межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Гусейнгулу Багиров и министр транспорта Латвии Улдис Аугулис.

«Соглашение о сотрудничестве в сфере государственного контроля над безопасностью в строительстве между министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и министерством экономики Латвии» подписали сопредседатель межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Гусейнгулу Багиров и министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис.

«Соглашение о сотрудничестве в сфере образования между правительством Азербайджана и правительством Латвии» подписали министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров и министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис.