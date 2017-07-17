Иран увеличил дальность и точность крылатых ракет морского базирования

2017-07-17 15:17 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны увеличило дальность и точность крылатых ракет морского базирования, сказал министр обороны Ирана бригадный генерал Хосейн Дехган, сообщило в понедельник агентство IRNA.

По данным представителя комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Хосейна Накави Хосейни, министр обороны сказал это на заседании парламента (Меджлисе) Ирана.



Дехган подчеркнул, что будут установлены мир и безопасность и успех Ирана в этом отношении в значительной степени зависит от его военной мощи.

Министр обороны добавил, что очевидно влияние военных возможностей Ирана на региональные события, и поэтому США выступают против усиления мощи Ирана.

«Иран является самодостаточным в развитии своей военной и ракетной мощи, и нельзя помешать прогрессу Ирана с помощью санкций», - сказал Дахган.



По его словам, Иран в настоящее время производит противоракетные системы и автоматические ракеты и занимается разработкой военных кораблей и подводных лодок, а также самолётов, беспилотных летательных аппаратов и другой оборонной техники.



Министр обороны также отметил, что Иран может производить самолёты-истребители.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Ирина Парфёнова)