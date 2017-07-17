Глава ООО Xaliq Faiqoğlu ответил на обвинения в убийстве полковника

2017-07-17 14:44 | www.oxu.az | 4

Гендиректор ООО Xaliq Faiqoğlu Фаиг Сеидов ответил на обвинения в убийстве полковника-лейтенанта Минобороны Эльдара Мамедова и другие обвинения в свой адрес.

Как передает Oxu.Az, Ф.Сеидов заявил Ölkə.Az, что ряд СМИ опубликовал предвзятую и ложную информацию о нем:

«К сожалению, в последние дни некоторые электронные СМИ на основе заказа ведут клеветническую кампанию против меня. Кто-то намеренно вновь тиражируют ложную информацию обо мне, пытается создать негативный имидж. У нас есть сведения о заказчике и исполнителях, которые вновь ставят на повестку дня аварию, произошедшую в 2014 году. Эта статья принадлежит перу Габиля Велиева, главреда газеты «Gündəlik Bakı», в 2015-2016 годах занимавшегося «рэкет-журналистикой». Мы уже обратились в службу Госбезопасности для принятия мер в отношении этих людей, занимающихся рэкетом».

Ф.Сеидов также поблагодарил журналистов, дающих правильную и объективную информацию:

«Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить представителей СМИ, с гордостью носящих имя журналиста и не принявших участие в этой клеветнической компании».

Э.А.

