Завтра в Азербайджане будет до 39 градусов тепла

2017-07-17 15:20 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным, сообщили Trend в понедельник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 20-25, днем - 32-37, в Баку ночью – 23-25, днем - 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 55-65, днем 35-45 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 23-24, в Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 24-25, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 25-26 градусов тепла.

До 18 июля жаркая погода днем на фоне преобладания слабых ветров на Абшеронском полуострове будет неблагоприятной для метеозависимых людей.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ветер восточный.

Ночью температура 20-25, днем 34-39, в горах ночью 13-18, днем 22-27 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)