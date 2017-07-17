Азербайджан и Турция создадут систему обмена информацией о транзитных перевозках

2017-07-17 15:25 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция подпишут соглашение о создании электронной системы предварительного обмена информацией о транзитных перевозках автомобильным транспортом, сообщает в понедельник Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Как отмечается, подписание состоится 19 июля в Баку в рамках трехсторонней встречи глав таможенных органов Азербайджана, Грузии и Турции.

Для участия во встрече в Баку прибудут первый вице-премьер Грузии Дмитрий Кумсишвили и министр таможни и торговли Турции Бюлент Тюфенкджи.

Стороны обсудят перспективы развития таможенного сотрудничества в рамках грузоперевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Ожидается, что по итогам встречи будет принято итоговое заявление об укреплении трехсторонних связей в таможенной сфере.

Накануне встречи эксперты трех стран обсудят различные вопросы таможенного сотрудничества.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, за первое полугодие товарооборот с Турцией составил почти 1,2 миллиарда долларов, с Грузией – 270,35 миллиона долларов. Обе страны входят в список главных внешнеэкономических партнеров Азербайджана.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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