Россия потребовала от Армении объявить русский язык официальным

2017-07-17 14:56 | www.oxu.az | 5

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил властям Армении закрепить официальный статус для русского языка в законодательстве республики, чтобы национальные водительские права могли быть признаны на территории России, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Я могу сказать лишь одно, закрепите русский язык как официальный, и тогда норма закона будет охватывать автоматически и республику Армения», - сказал Володин в понедельник на встрече с председателем Национального собрания парламента Армении Арой Баблояном, где в ходе обсуждения был поднят вопрос о запрете работать в России водителям по их национальным правам.

Вопрос признания на территории России национальных водительских прав поднял Баблоян. На его взгляд, после принятия Госдумой закона, в соответствии с которым граждане Киргизии, а также других стран, где русский язык закреплен как официальный, получили право работать в РФ водителями с национальными правами, «граждане Армении фактически остались за бортом».

«Когда мы обсуждали этот вопрос, мы подчеркивали, что эта норма действует в отношении только тех стран, где официальный статус русского языка зафиксирован в конституции, зафиксировано в законодательстве», - пояснил, в свою очередь, Володин.

Н.О.