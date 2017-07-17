Итоговый документ по статусу Каспийского моря согласован на 80% - Эльмар Мамедъяров

2017-07-17 15:28 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/- Итоговый документ по статусу Каспийского моря согласован на 80%, между сторонами сформировался диалог и атмосфера взаимопонимания, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Для определения правового статуса Каспия действует рабочая группа на уровне заместителей министров иностранных дел. Несмотря на то, что не удалось пока прийти к итоговому консенсусу, между сторонами сформировался диалог и атмосфера взаимопонимания. Около 70-80% итогового документа уже согласовано", – заявил Мамедъяров.

По его словам, Каспийское море – "не разъединяющее, а объединяющее богатство".

"Положительным фактом является то, что прикаспийские государства смогли шаг за шагом, объединяя усилия, приблизиться к решению. Несмотря на то, что правовой статус пока не определен, сформирована правовая база по вопросам сотрудничества сохранения флоры и фауны Каспия, взаимной помощи при чрезвычайных ситуациях, в борьбе против терроризма и других областях. Эта база дает нам основу продвигаться дальше в вопросе конечного определения правового статуса Каспия", — добавил он.

Отметим, что прибрежные государства (Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан и Иран) в ноябре 2003 года подписали Рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря.

В июле 1998 года между Казахстаном и Россией были заключены соглашение о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование, а в мае 2002 года - протокол к данному Соглашению. А 29 ноября 2001 года и 27 февраля 2003 года были заключены соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о разграничении дна Каспийского моря и протокол к нему соответственно.

Также между Казахстаном, Азербайджаном и Россией 14 мая 2003 года было заключено соглашение о точке стыка линий разграничения сопредельных участков дна Каспийского моря.