Необходимо обсудить конкретный план по нагорно-карабахскому урегулированию - МИД Азербайджана

2017-07-17 15:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/- Обсуждение конкретного плана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и его имплементацию необходимо обеспечить на возможной встрече президентов Азербайджана и Армении, заявил в интервью РИА Новости глава азербайджанского МИД Эльмар Мамедъяров.

В Брюсселе по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Мамедъярова и Эдварда Налбандяна, на которой было озвучено предложение о проведении встречи на уровне глав государств.

«Министры иностранных дел, соответственно, должны согласовать это предложение с главами государств. Встречи являются важным элементом в процессе разрешения конфликта", — заявил Мамедъяров.

Однако, как отметил министр, "эти встречи не должны проводиться ради встреч". "Если организуется встреча на уровне президентов, думаю, необходимо обеспечить обсуждение предлагаемого сопредседателями плана по урегулированию конфликта и его имплементацию. Вот почему мы всегда особо выделяем необходимость субстантивного характера переговоров", — добавил он.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией