Учёные вживили в мозг чип для восстановления зрения

2017-07-17 15:20 | www.oxu.az | 3

Исследователи из Университета Райса в США, штат Техас, разработали плоский микроскоп под названием FlatScope, который позволит восстановить потерянное зрение.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет ресурс Engadget.

Учёным удалось выяснить, как правильно воздействовать на определённые зоны мозга, чтобы восстановить потерянное пациентом зрение. Необычное устройство устанавливается прямо в мозг, чтобы контролировать и запускать нейроны, отвечающие за получение зрительной информации.

Разработка FlatScope является частью инициативы под названием DARPA, которая посвящена созданию нейронного интерфейса, помогающего решать различные проблемы со здоровьем. Новые технологии, работающие подобно микроскопу, делают возможным создание датчиков, отправляющих аудиовизуальные данные прямо в мозг. Таким образом, с помощью маленького прибора можно будет легко восстановить зрение или слух, в результате чего проблема слепоты и глухоты будет решена навсегда.

Н.О.