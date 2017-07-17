Али Миралиев раскритиковал азербайджанскую участницу турецкой передачи

2017-07-17 15:32 | www.oxu.az | 3

«Этой девушке 24 года, а она уже разведена. Не стыдно, выходит и оскорбляет наш народ и нацию. Такие люди готовы на все ради однодневного удовольствия. Они позорят наш народ. Их следует лишить азербайджанского гражданства, пусть потом делают, что хотят. Нам такие люди не нужны».

Как передает Oxu.Az, об этом mətbuat.az сказал певец Али Миралиев, говоря об азербайджанской участнице турецкой брачной передачи по имени Наз, известной своим скандальным поведением.

Наз не осталась в долгу, и в интервью goldnews.az резко раскритиковала А.Миралиева:

«Он видит, что его забывают, никто им не интересуется, и пристает к людям, чтобы обратить на себя внимание. Что касается высоко поднятой головы, то что он сделал, чтобы ходить с высоко поднятой головой? Если мое существование его так беспокоит, то пусть сам сделает что-нибудь полезное. Несчастные, наверное, хотят, чтобы о них узнали в Турции. Хотят воспользоваться моим именем. Что касается лишения гражданства, то если оглядеться, можно найти много кандидатов на это. Еще раз скажу, пусть не пытается показать себя важной персоной за мой счет. Второго ответа, чтобы привлечь к нему внимания, не будет. В 24 года развелась не только я. То есть я хочу сказать, что никто не может вмешиваться в мою личную жизнь».

З.Г.

