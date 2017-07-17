Увеличился срок нахождения граждан Кыргызстана в Казахстане без регистрации

2017-07-17 15:38 | www.trend.az | 3

Граждане Кыргызстана могут находиться в Казахстане 30 дней без регистрации, передает КНИА «Кабар» со ссылкой на МИД КР. С 15 июля вступил в силу протокол межправительственного соглашения между КР и РК, по которому срок регистрации увеличивается с 5 до 30 дней.

«С 15 июля граждане Кыргызстана освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в Казахстане в течение 30 календарных дней. Ранее данный срок исчислялся 5 днями», - сообщили в МИД.

Срок пребывания исчисляется с даты въезда гражданина Кыргызстана в Казахстан, подтвержденной миграционной картой или отметкой органов пограничного контроля, проставленной при въезде на территорию РК.

В случае пребывания гражданина КР на территории РК свыше 30 календарных дней, необходимо зарегистрироваться в отделении полиции.

Регистрация граждан Кыргызстана производится на срок, не превышающий 90 календарных дней с момента пересечения госграницы Казахстана, и может быть продлена на такой же срок.

Эти же правила будут применяться и в отношении граждан Казахстана, намеревающихся посетить Кыргызстан с краткосрочными целями.