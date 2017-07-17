Турция получит дополнительно $15 млрд от азербайджанских нефтегазовых проектов - BP

2017-07-17 15:41 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - На сегодняшний день, Турция заработала от реализации таких нефтегазовых проектов Азербайджана, как Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), Трансанатолийский газопровод (TANAP) и проекта разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз» восемь миллиардов долларов, сказал исполнительный директор BP по глобальной переработке и маркетингу Туфан Эргинбилгич, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По его словам, от реализации этих проектов Турция ожидает получить еще 15 миллиардов долларов.

«Процесс реализации проекта TANAP идет по графику и мы планируем начать поставки газа в Турцию по этому трубопроводу в следующем году», - сказал Эргинбилгич.

Исполнительный директор BP отметил, что с завершением реализации проекта «Южный газовый коридор» природный газ из Каспийского региона будет поставляться в Европу, и Турция, как стратегический партнер BP, в этом процессе играет важную роль.

«Мы работаем с государственными компаниями Турции - Turkish Petroleum и BOTAŞ, в рамках таких крупных проектов, как Баку-Тбилиси-Джейхан и «Шах Дениз». Согласно оценкам BP, совокупные доходы Турции от проектов Баку-Тбилиси-Джейхан, TANAP и «Шах Дениз» на сегодня уже превышают восемь миллиардов долларов», - добавил он.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции, и предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз".

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. В Турцию газ попадет в 2018 году, а после завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Состав акционеров TANAP выглядит следующим образом: SOCAR - 58 процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

Всего с начала работы трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан из Джейхана на мировые рынки были отправлены 332,125 миллиона тонн азербайджанской нефти.

Акционерами БТД являются: BP (30,1 процента), AzBTC (25 процентов), Chevron (8,9 процента), Statoil (8,71 процента), ТРАО (6,53 процента), Eni (пять процентов), Total (пять процентов), Itochu (3,4 процента), Inpex (2,5 процента), CIECO (2,5 процента) и ONGC (2,36 процента).

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn