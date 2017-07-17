Житель Ордубада задержан за кражу в бакинской школе

2017-07-17 15:42 | www.oxu.az | 3

В Баку задержан преступник, совершавший кражу в средней школе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 22-го отделения полиции Управления полиции Насиминского района был задержан житель Ордубадского района, ранее судимый Агамали Алиев, который 11 июля украл в одной из школ бумажник, в котором находились 900 манатов и документы.

По факту ведется расследование.

Э.А.