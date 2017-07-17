В Госдуме РФ предложили Армении сделать русский язык официальным

2017-07-17 16:04 | www.trend.az | 3

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Армении закрепить русский язык в качестве официального для того, чтобы её граждане подпадали под закон, разрешающий гражданам Кыргызстана связанную с вождением работу в России без российских водительских прав, передает РИА Новости.

В понедельник в стенах Госдумы Володин проводит встречу с председателем Национального Собрания Армении Арой Баблояном, в ходе которой Баблоян поднял вопрос о том, что принятый нижней палатой парламента на прошлой неделе закон, разрешающий киргизам управлять в РФ транспортом по национальным правам, "оставляет за бортом граждан Армении".

"Решения, о которых вы говорите, нами принятые, распространяются на граждан Кыргызстана и Белоруссии, так как правила дорожного движения граждане этих двух стран изучали на русском языке. И, приезжая к нам работать в Россию… конечно, они знают правила, и в том числе в работе им помогает и знание русского языка", — заявил Володин в ходе встречи с делегацией Армении.

"Закрепите его как официальный, и тогда норма закона будет охватывать автоматически и республику Армения", — заявил спикер Госдумы РФ.

Володин также подчеркнул, что в данном случае решение принималось на основе вопросов безопасности, а не экономической составляющей.

"Здесь вопросы безопасности, в первую очередь, пассажиров и вопросы дорожного движения, здесь вопрос в этой плоскости, а не вопрос в экономической плоскости", — пояснил он.

Госдума 14 июля приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий гражданам Кыргызстана осуществлять трудовую деятельность на территории РФ, связанную с управлением транспортом, не имея при этом российских водительских прав. Также данная норма будет касаться граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального.