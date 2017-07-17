"Газпромнефть-Аэро" и SOCAR Turkey Petrol Enerji заключили договор о заправках в России

2017-07-17 16:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Компания "Газпромнефть-Аэро", оператор авиатопливного бизнеса российской "Газпром нефти", и один из лидеров по поставкам авиационного топлива в Турции - SOCAR Turkey Petrol Enerji заключили соглашение, предполагающее заправку авиакомпаний-партнеров SOCAR Turkey Petrol Enerji в российских аэропортах, где работает "Газпромнефть-Аэро", говорится в сообщении "Газпром нефти", распространенном в понедельник.

"В соответствии с контрактом "Газпромнефть-Аэро" в июне 2017 года открыла SOCAR Turkey Petrol Enerji доступ к своей сети аэропортов в России и начала заправку авиакомпании Pegasus Airlines в международном аэропорту Толмачево (Новосибирск). Общий объем поставок за год составит более 1100 тонн авиатоплива", - говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор "Газпромнефть-Аэро" Владимир Егоров, слова которого приводятся в сообщении, турпоток между Россией и Турцией сегодня восстанавливается.

"В первом полугодии 2017 года общий объем наших заправок в Турции составил более 13 тысяч тонн авиатоплива, что в три раза превышает показатели аналогичного периода 2016 года. Сотрудничество с поставщиком авиационного топлива — SOCAR Turkey Petrol Enerji является важным шагом в развитии международного бизнеса "Газпромнефть-Аэро", который позволит укрепить наши позиции в регионе, где мы работаем с 2010 года, и увеличить пул поставщиков. В перспективе мы рассчитываем на расширение нашего сотрудничества по заправкам клиентов SOCAR Turkey Petrol Enerji в аэропортах присутствия "Газпромнефть-Аэро" в России и СНГ, а также российских авиакомпаний в аэропортах Турции", - сказал он.

"Сотрудничество с "Газпромнефть-Аэро" имеет для нас большее значение. Мы объединяем усилия, для того чтобы предложить своим клиентам более широкую сеть и высокое качество услуг в авиатопливной отрасли. Этому способствуют долгосрочные отношения между нашими странами. Мы уверены, что новое соглашение приведет к более широкому и всестороннему сотрудничеству во всех возможных направлениях бизнеса между двумя компаниями в будущем", - сказал директор по международным продажам SOCAR Turkey Petrol Enerji Алп Карахан.

"Газпромнефть-Аэро" — дочернее предприятие компании "Газпром нефть". Операционную деятельность по заправке воздушных судов и реализации авиационного топлива "в крыло" компания ведет с первого января 2008 года. С декабря 2008 года "Газпромнефть-Аэро" является стратегическим партнером Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в области авиатопливообеспечения. "Газпромнефть-Аэро" занимает лидирующие позиции на авиатопливном рынке России по объему розничной реализации. В операционной работе компания использует технологии, обеспечивающие соответствие самому высокому статусу уровня безопасности топливных операций: Green. Компания оказывает услуги по заправке воздушных судов в более 200 аэропортах 60 стран.

SOCAR Turkey Petrol Enerji – дочернее предприятие азербайджанской госкомпании SOCAR. SOCAR Turkey Energy является одним из лидеров на турецком рынке розничной реализации нефтепродуктов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)