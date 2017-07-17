В Агдаше в результате аварии пострадали 4 человека

2017-07-17 16:22 | www.apa.az | 5

Как сообщает местное бюро АПА, авария была зарегистрирована на 8 км. автомагистрали Агдаш-Габала.

Грузовой автомобиль марки «ГАЗель» столкнулся с легковым автомобилем марки «ВАЗ 2107». В результате столкновения житель Евлахского района Бахруз Баширли (1994 г.р.), жители Габалы Турал Шукюров (1993 г.р.), Юсиф Мамедов (2013 г.р.) и Гюльдана Магеррамова (1991 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести. Они были госпитализированы в Агдашскую центральную районную больницу.

По факту в отделе полиции Агдашского района ведется расследование.