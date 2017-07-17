Ильхам Алиев: «Территориальная целостность Азербайджана поддерживается всем миром»

2017-07-17 16:24 | www.apa.az | 4

«И вы отметили, что Латвия поддерживает вопрос территориальной целостности Азербайджана. Могу сказать, что этот вопрос поддерживается всем миром».

Как сообщает АПА, об этом в Риге на совместной пресс конференции со своим латвийским коллегой заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, в подписанной между Латвией и Азербайджаном Совместной декларации о стратегическом сотрудничестве нашли место очень важные вопросы по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта: «Здесь отмечается, что этот конфликт должен быть урегулирован в рамках соответствующих резолюций СБ ООН, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и неприкосновенности его границ. Это справедливая позиция, я благодарен вам за нее. Сегодня мы, естественно, коснулись и региональных проблем, были обсуждены вопросы безопасности. Сейчас мы как стратегические партнеры обсуждаем все вопросы очень открыто, искренне».