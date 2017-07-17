Эльмар Мамедъяров: «Армянская сторона продолжает прибегать к разным отговорками и провокациям»

2017-07-17 16:32 | www.apa.az | 4

«Армянская сторона после переговоров президентов в Санкт-Петербурге с целью недопущения решения конфликта путем субстантивных переговоров продолжает прибегать к разным отговорками и провокациям».

Как сообщает АПА, об этом РИА Новости заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

По его словам, армянская сторона после переговоров президентов в Санкт-Петербурге с целью не допустить решения конфликта путем субстантивных переговоров продолжает прибегать к разным отговорками и провокациям: «Даже для продолжения серьезного переговорного процесса армянская сторона пытается выдвинуть условия. Если следовать хронологии событий, становится ясно, что с июня Армения преднамеренно нагнетала ситуацию перед визитом сопредседателей в регион и встречей министров иностранных дел в Брюсселе. Четвертого июля сего года в селе Алханлы Физулинского района Азербайджана двухлетняя девочка и ее бабушка были убиты, а одна женщина была ранена в результате целенаправленной и преднамеренной атаки со стороны вооруженных сил Армении. Последние события, включая боевые столкновения в апреле прошлого года, еще раз доказали, что из-за отказа Армении вывести свои вооруженные силы из оккупированных территорий Азербайджана регион вплотную столкнулся лицом к лицу с серьезными опасностями.





Полагаю, что Армения стремится любыми способами продолжить оккупацию и сохранить статус-кво. Поэтому призывы по типу этот конфликт не имеет военного решения и стороны должны проявлять политическую волю или сохранение режима прекращения огня обязательно должны сопровождаться требованиями к Армении о выводе своих войск из оккупированных территорий Азербайджана. В этом контексте необходимо оказать политико-дипломатическое давление на Армению с целью принуждения ее к миру».

Э.Мамедъяров сказал, что на этом фоне при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Брюсселе состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, где было выражено согласие с проведением очередной встречи сопредседателей и министров на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН:



«Было озвучено предложение о необходимости провести встречи на уровне глав государств. Министры иностранных дел, соответственно, должны согласовать это предложение с главами государств. Встречи являются важным элементом в процессе разрешения конфликта. Однако эти встречи не должны проводиться ради встреч. Если организуется встреча на уровне президентов, думаю, необходимо обеспечить обсуждение предлагаемого сопредседателями плана по урегулированию конфликта и его имплементацию. Вот почему мы всегда особо выделяем необходимость субстантивного характера переговоров».





На вопрос о том, ожидается ли трехсторонняя встреча глав МИД России, Азербайджана, Армении, Э.Мамедъяров ответил, что пока что таких предложений не поступало.

Отметим, последняя встреча прошла в апреле этого года в Москве.