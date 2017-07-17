В Баку водитель повредил топором полицейскую машину

2017-07-17 16:14 | www.oxu.az | 4

В Баку задержанный дорожной полицией водитель оказал сопротивление.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, около половины второго ночи сотрудники дорожной полиции на служебном автомобиле задержали водителя автомобиля «ВАЗ 21011».

Так как водитель Фарид Шукюров находился в нетрезвом состоянии, сотрудники полиции пригласил его пройти медицинское обследование. Ф.Шукюров оказал сопротивление и начал драку с сотрудниками полиции. В ходе драки водитель достал из автомобиля топор и начал бить им по автомобилю BMW.

Водитель задержан, по факту ведется расследование.

Э.А.

