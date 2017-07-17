Новый президент Монголии собирается идти на работу пешком

2017-07-17 16:25 | www.oxu.az | 4

Новый президент Монголии Халтмаагийн Баттулга отказался от проживания в положенной ему по статусу резиденции в Маршальской пади (Их Тэнгэр) рядом с особняками председателя парламента и премьер-министра.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Монголия Сейчас, последние 63 года все руководители Монголии проживали в строго охраняемой местности в горах Богд-Хан-Уул.

Баттулга решил обосноваться в небольшом доме напротив Центральной почты. На работу глава государства собирается ходить пешком, всего 400 метров.

Администрация президента надеется, что многие чиновники также откажутся от громоздких джипов и прочей роскоши в работе и жизни.

Н.О.