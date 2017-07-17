В немецком Билефельде прошла акция протеста в связи с военной провокацией Армении (ФОТО)

2017-07-17 16:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Германо-азербайджанское общество культуры «Bielefeld NR» накануне провело митинг на центральной улице немецкого Билефельда в связи с провокацией ВС Армении в селе Алханлы Физулинского района Азербайджана, в результате которой погибли двое мирных жителей.

Как сообщили Trend в понедельник в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой, в ходе акции были использованы плакаты и баннеры, отражающих зверства армянской армии. Участники акции скандировали осуждающие захватническую политику лозунги, такие как «Саргсян – убийца детей!», «Скажем "нет" террору и агрессии», «Справедливость для Захры» и т.д.

В ходе акции также были упомянуты жертвы Ходжалинского геноцида. Выступившие во время акции на азербайджанском и немецком языках руководитель германо-азербайджанского Дома культуры Тарана Тагиева, врач Руслан Джафарли, руководитель билефельдского отделения общества «Ататюркское мышление» Мехмет Али Ольмез рассказали о зверствах армян. Участники акции призвали международное сообщество принять решительные меры для того, чтобы заставить Армению освободить оккупированные земли Азербайджана и положить конец ее политике агрессии.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)