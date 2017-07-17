Президент: «Совместная азербайджано-латвийская декларация создает прекрасную основу для документа, который будет подписан между Азербайджаном и ЕС»

2017-07-17 16:33 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом в Риге на совместной пресс конференции со своим латвийским коллегой заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил о своем успешном визите в Брюссель в начале года. И.Алиев сказал, что спустя день после визита началась работа над новым соглашением между Европейской комиссией и Азербайджаном: «Конечно, подписанная сегодня Совместная декларация о налаживании сотрудничества, считаю, также создает прекрасную основу для документа, который будет подписан между Азербайджаном и ЕС. Также хочу отметить, что Азербайджан уже подписал документы о стратегическом партнерстве с 11 странами-членами Евросоюза. Это на самом деле отражает наше стратегическое сотрудничество».

Президент Азербайджана подчеркнул, что Латвия играет очень большую роль в развитии отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом.