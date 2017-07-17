Мамедъяров: «Иногда у нас складывается впечатление, будто нас пытаются заставить принять ситуацию как свершившийся факт»

2017-07-17 16:44 | www.apa.az | 4

Между Россией и Азербайджаном не так давно наблюдалась проблема допуска граждан России армянского происхождения на территорию страны.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров отметил, что эта проблема совпала по времени с варварским убийством малолетней девочки и ее бабушки армянскими военными, которое вызвало большой эмоциональный всплеск в азербайджанском обществе, стало источником серьезного удивления и непонимания: «Азербайджанское общество, переживающее боль агрессии и оккупацию 20% своих земель со стороны Армении, где были совершены чудовищные по своей жестокости этнические чистки, когда порядка 700 тысяч человек насильственным образом были выселены из мест своего постоянного проживания, справедливо испытывает болезненную чувствительность к этой теме.



В первую очередь, необходимо сдвинуть с места переговорный процесс и как минимум вывести армянские войска, поэтапно, с оккупированных территорий. Это даст возможность временно перемещенным лицам вернуться в места своего постоянного проживания. Параллельно найдут свои решения вопросы безопасности, возобновятся коммуникации, заработает экономический фактор, у людей появится доверие и постепенно исчезнут подозрение и обида, существующая сегодня среди армян и азербайджанцев. А то иногда у нас складывается впечатление, будто нас пытаются заставить принять ситуацию как свершившийся факт — fait accompli.

Мы постарались донести это до российской стороны по дипломатическим каналам».

На вопрос обсуждался ли сторонами вопрос ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса в Москве, Э.Мамедъяров сказал, что Азербайджан неоднократно на разных уровнях выражал свое отношение к этому вопросу. Эта организация играла важную связующую роль в развитии гуманитарных и прочих отношений между двумя странами. По имеющейся информации, ВАК устранила все предъявленные ей правовые недочеты. И по этому вопросу надеемся на позитивный исход апелляционного решения.



