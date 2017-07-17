Ильхам Алиев: Весь мир поддерживает территориальную целостность Азербайджана

2017-07-17 16:37 | www.oxu.az | 3

«Подписанные сегодня документы очень важны. Среди них особо хочу отметить Совместную декларацию о стратегическом сотрудничестве между Латвией и Азербайджаном. Это очень серьезный, солидный документ, который охватывает все сферы наших связей».

Как передает Oxu.Az, об этом в Риге на совместной пресс-конференции со своим латвийским коллегой заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«И вы отметили, что Латвия поддерживает вопрос территориальной целостности Азербайджана. Могу сказать, что этот вопрос поддерживается всем миром», - отметил И.Алиев.

По словам главы государства, в подписанной между Латвией и Азербайджаном Совместной декларации о стратегическом сотрудничестве нашли место очень важные вопросы по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта:

«Здесь отмечается, что этот конфликт должен быть урегулирован в рамках соответствующих резолюций СБ ООН, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и неприкосновенности его границ. Это справедливая позиция, я благодарен вам за нее. Сегодня мы, естественно, коснулись и региональных проблем, были обсуждены вопросы безопасности. Сейчас мы как стратегические партнеры обсуждаем все вопросы очень открыто, искренне».

Н.О.

