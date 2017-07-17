Лавров назвал представителей Белого дома бандитами

2017-07-17 16:45 | www.oxu.az | 4

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Вашингтон действительно выдвигает какие-то условия для возврата российской дипломатической собственности, то это «грабеж средь бела дня».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом он сообщил журналистам в Минске.

«Бандиты с большой дороги какие-то, получается, комментируют эту ситуацию. Как это так: отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом, а чтобы ее вернуть, действовать по принципу что мое, то мое, а что твое, то поделим?», - возмутился министр.

По его словам, «так люди себя не ведут приличные и воспитанные».

Лавров отметил, что решение об аресте российской дипломатической недвижимости и высылке дипломатов принималось администрацией предыдущего президента США Барака Обамы «в состоянии агонии». Это делалось для разрушения отношения двух стран, «чтобы администрация Трампа не смогла их восстановить».

«Все это прекрасно понимают», - добавил он.

Н.О.