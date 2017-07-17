В Минске пройдет чемпионате Европы по современному пятиборью

2017-07-17 16:40 | www.trend.az | 3

Более 120 атлетов из 22 стран примут участие в чемпионате Европы по современному пятиборью, который с 17 по 24 июля пройдет в Минске, сообщает корреспондент Белта.

Беларусь уже принимала крупные соревнования по этому виду спорта. В 2015 году в Минске состоялся финал Кубка мира, в 2014-м был организован юниорский чемпионат Европы. Как отметил председатель Белорусской федерации современного пятиборья Михаил Прокопенко, континентальное первенство пройдет на трех площадках. Плавание состоится в бассейне БГУФК. В фехтовании атлеты будут состязаться в спорткомплексе велодрома "Минск-Арены". Республиканский центр олимпийской подготовки (РЦОП) "Ратомка" примет бонус-раунд фехтования, где участники поборются за дополнительные очки, а также верховую езду, стрельбу и бег (лазер-ран).

Перед важным домашним стартом у белорусской команды одна серьезная потеря. Из-за травмы не сможет выступить на чемпионате Европы Ирина Просенцова. По мнению главного тренера сборной Беларуси Вальдемара Дариуша де Макая, в эстафетах 18 и 19 июля будет предоставлен шанс молодежи, а Анастасия Прокопенко, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, выступит только в индивидуальной программе. "Домашний чемпионат Европы, конечно, для нас важен. Перед этим стартом прошел тренировочный сбор совместной с ирландской командой. Немного жаль, что не сможет выйти на старт Ирина Просенцова, но ей необходимо восстановиться после травмы ноги и удачно выступить на чемпионате мира в Каире (21-29 августа). Главные надежды в любом случае у женщин связываем с выступлением Анастасии Прокопенко. У мужчин конкуренция внутри команды намного выше, есть несколько хороших атлетов, которые смогут побороться за высокие места на чемпионате Европы", - рассказал главный тренер.

В Минск приедут многие ведущие спортсмены. Сильнейшим составом представлена сборная России, в составе которой выступит олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Геннадий Лесун, начинавший свою карьеру в Беларуси, второй номер мирового рейтинга Гульназ Губайдуллина.