Глава МИД Азербайджана: Около 80% итогового документа по статусу Каспия уже согласовано

2017-07-17 16:48 | www.apa.az | 4

«Около 80% итогового документа по статусу Каспия уже согласовано».

Как сообщает АПА, об этом РИА Новости заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

По его словам, для определения правового статуса Каспия действует рабочая группа на уровне заместителей министров иностранных дел: «Несмотря на то, что не удалось пока прийти к итоговому консенсусу, между сторонами сформировался диалог и атмосфера взаимопонимания. Около 70-80% итогового документа уже согласовано.

Каспийское море — не разъединяющее, а объединяющее нас богатство. Положительным фактом является то, что прикаспийские государства смогли, шаг за шагом, объединяя усилия, приблизиться к решению. Несмотря на то, что правовой статус пока не определен, сформирована правовая база по вопросам сотрудничества сохранения флоры и фауны Каспия, взаимной помощи при чрезвычайных ситуациях, в борьбе против терроризма и других областях. Эта база дает нам основу продвигаться дальше в вопросе конечного определения правового статуса Каспия».