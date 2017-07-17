Обсуждены приоритетные направления сотрудничества между Кыргызстаном и ЮНИСЕФ до 2020 года

2017-07-17 16:46 | www.trend.az | 4

«Правительство Кыргызстана высоко оценивает помощь, оказываемую Детском фондом ООН (ЮНИСЕФ) детям нашей страны. Я уверена, что новая страновая Программа сотрудничества на 2018-2020 годы между КР и ЮНИСЕФ будет успешной и продуктивной, создав условия для личностного развития детей», — об этом сказала вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова в ходе встречи с региональным директором ЮНИСЕФ по странам Центральной и Восточной Европы и СНГ Афшан Хан, передает КНИА «Кабар».

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, Султанбекова рассказала, что в 2017 году завершается реализация Программ сотрудничества на 2012-2017 года между правительством КР и ЮНИСЕФ.

«За эти 5 лет достигнут значительный прогресс в вопросе разработки благоприятной национальной политики и законодательной базы в сфере защиты детей. Рост числа спасенных детей и уменьшение случаев детской смертности, расширение доступа детей дошкольного возраста к качественному дошкольному образованию, снижение количества подростков, находящихся в заключении – это ощутимый результат нашей совместной кропотливой работы», — сказала она.

Региональный директор ЮНИСЕФ по странам Центральной и Восточной Европы и СНГ Афшан Хан отметила, что правительство Кыргызстана может гордиться достижениями за последние несколько лет.

«Это — снижение детской смертности на две трети, увеличение детей на грудном вскармливании с 32 до 41%, увеличение доступа детей к образованию, включая 29% детей до 6 лет, сокращение числа подростков в местах лишения свободы на 84%. Наша новая программа сотрудничества будет сфокусироваться на таких направлениях, как: укрепление национального мониторинга в сфере прогресса по правам детей, улучшение доступа к питанию и раннее развитие детей, защита детей от насилия и дискриминации и равноправный доступ к правосудию», — констатировала Афшан Хан.