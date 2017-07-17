SOCAR завершила реконструкцию платформы на морском месторождении

2017-07-17 16:56 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR завершила работы по реконструкции платформы №11 на месторождении "Гюнешли" на Каспии, говорится в сообщении SOCAR, опубликованном на ее сайте в понедельник.

Проект предполагает бурение четырех дополнительных добывающих скважин на месторождении.

"Целью проекта является качественная эксплуатация новых скважин, которые будут пробурены здесь, и обеспечение на стабильном уровне добычи нефти и газа. В рамках проекта были выполнены строительно-монтажные работы по четырем комплексам. На проектной глубине были установлены четыре шахты и спущены четыре обсадные колонны, проведены работы по цементированию. Был собран новый манифольдный блок, проведены технологические линии, установлена и подсоединена к системе газораспределяющая установка", - говорится в сообщении.

По завершении строительно-монтажных работ по объекту была проведена Государственная приемная комиссия, после чего он был введен в эксплуатацию. Ежесуточный дебет каждой из четырех скважин прогнозируется на уровне 80 тонн нефти и 10 тысяч кубометров газа.

В январе-июне 2017 года SOCAR добыла на офшорных и оншорных месторождениях страны 3,71 миллиона тонн нефти против 3,78 миллиона тонн, добытых за аналогичный период 2016 года.

Отметим, что в 2016 году SOCAR добыла 7,52 миллиона тонн нефти против 8,16 миллиона тонн, добытых в 2015 году. Всего в Азербайджане в прошлом году объем добычи нефти составил 41,03 миллиона тонн против 41,58 миллиона тонн, добытых за 2015 год.

В состав SOCAR входят предприятия по добыче нефти и газа на море и суше - ПО "Азнефть"; предприятия химической промышленности, объединенные в компании "Азерикимья"; ПО "Азеригаз", занимающееся распределением в республике добытого газа; нефте- и газоперерабатывающие предприятия, сервисные компании, учреждения, занимающиеся геофизическими и буровыми работами.

(Автор: Максим Цурков)

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