Президент Латвии: «Связи Азербайджан-ЕС обретут конкретную форму на саммите «Восточного партнерства»

2017-07-17 17:00 | www.apa.az | 6

«Латвия всегда оказывала поддержку укреплению связей между Европейским союзом и Азербайджаном, это происходило в разных форматах, в том числе в рамках Восточного партнерства. Мы знаем, что в конце этого года будет проведено очередное заседание по программе «Восточное партнерство», что позволит расширить сотрудничество между Азербайджаном и Европейским союзом».

Как сообщает АПА, об этом в Риге в ходе совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил президент Латвии Раймондс Вейонис.

«Как вам известно, в ноябре текущего года с этой целью будет проведен саммит, на котором будут определены долгосрочные перспективы нашего взаимного сотрудничества, связи между Азербайджаном и Евросоюзом в целом обретут более конкретную форму. Я высоко оцениваю усилия Азербайджана, которые он прилагает в этом направлении. Я искренне надеюсь, что в рамках саммита Восточного партнерства, который пройдет в Эстонии в ноябре текущего года, другие страны-партнеры Азербайджана и ЕС приобретут еще большие возможности в сферах транспорта и экономики», - подчеркнул он.

Президент Латвии сказал, что высоко оценивает усилия Азербайджана, которые он прилагает для реализации проекта Южного газового коридора, доставки природного газа потребителям в Евросоюзе: «Я считаю, что мы должны работать более тесно, чтобы добиться прогресса в этом направлении. Наше сотрудничество многостороннее. Мы обсудили вопросы прав человека в Азербайджане, коснулись верховенства закона и отметили, что эти сферы очень важны для развития любого государства. Я также хочу отметить, что наша страна продолжит вносить вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Евросоюзом».