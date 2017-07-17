Министр: Согласовано 80% основного документа по правовому статусу Каспия

2017-07-17 17:00 | www.oxu.az | 5

Итоговый документ по статусу Каспийского моря согласован на 80%, между сторонами сформировался диалог и атмосфера взаимопонимания.

Как передает Oxu.Az, об этом в интервью РИА Новости сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Для определения правового статуса Каспия действует рабочая группа на уровне заместителей министров иностранных дел. Несмотря на то, что не удалось пока прийти к итоговому консенсусу, между сторонами сформировался диалог и атмосфера взаимопонимания. Около 70-80% итогового документа уже согласовано», – заявил Мамедъяров.

По его словам, Каспийское море – «не разъединяющее, а объединяющее богатство».

«Положительным фактом является то, что прикаспийские государства смогли шаг за шагом, объединяя усилия, приблизиться к решению. Несмотря на то, что правовой статус пока не определен, сформирована правовая база по вопросам сотрудничества сохранения флоры и фауны Каспия, взаимной помощи при чрезвычайных ситуациях, в борьбе против терроризма и других областях. Эта база дает нам основу продвигаться дальше в вопросе конечного определения правового статуса Каспия», — добавил он.

Отметим, что прибрежные государства (Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан и Иран) в ноябре 2003 года подписали Рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря.

В июле 1998 года между Казахстаном и Россией были заключены соглашение о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование, а в мае 2002 года - протокол к данному Соглашению. А 29 ноября 2001 года и 27 февраля 2003 года были заключены соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о разграничении дна Каспийского моря и протокол к нему соответственно.

Также между Казахстаном, Азербайджаном и Россией 14 мая 2003 года было заключено соглашение о точке стыка линий разграничения сопредельных участков дна Каспийского моря.

Н.О.

