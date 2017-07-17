Молодой парень бросился на рельсы в бакинском метро

2017-07-17 17:10 | www.oxu.az | 7

В Бакинском метро молодой человек бросился под поезд.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Unikal.org, инцидент произошел сегодня между 15:00 и 16.00 на станции «Улдуз» Бакинского метрополитена.

Сообщается, что молодой человек 20-25 лет бросился на рельсы перед приближающимся поездом. К счастью, поезд сразу удалось остановить. Напряжение на линии было отключено, после чего пассажира вытащили из-под поезда.

Глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен Насими Пашаев подтвердил данную информацию. Он отметил, что инцидент произошел в 15:50. Молодой человек, которого зовут Тамерлан Алескерли, передан полиции.

Э.А.

