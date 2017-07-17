В армянской армии произошел очередной инцидент

2017-07-17 17:02 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/- В одном из подразделений армянской армии, дислоцированном в оккупированном Арменией азербайджанских территориях произошла перестрелка между военнослужащими, в результате чего получил ранение офицер и солдат срочной службы, сообщают в понедельник армянские пользователи социальных сетей.

Причиной инцидента послужил отказ солдата от выполнения инженерных работ по укреплению позиций боевого охранения на одном из оборонительных постов.

По первичной информации, командир одной из рот горно-стрелкового полка старший лейтенант Вахе Григорян в состоянии алкогольного опьянения под угрозой применения оружия заставил солдата-срочника копать себе могилу.

Не выдержав издевательств солдат, выхватил автомат и выстрелил в сторону офицера. В результате стрельбы В.Григорян был тяжело ранен в шею. После содеянного, солдат выстрелив в себя, пытался покончить собой.

Подоспевшие на место инцидента сослуживцы сразу же оказали первую медицинскую помощь раненым. Оба военнослужащих были доставлены в госпиталь, сообщают пользователи соцсетей.