«2Pac: Легенда» скоро в CinemaPlus – ВИДЕО

2017-07-17 17:20 | www.oxu.az | 5

В кинотеатре CinemaPlus Gаnclik Mall 25 июля пройдет предпремьерный показ фильма «2Pac: Легенда», посвященный жизни легендарного рэп-музыканта Тупака Шакура.

Режиссер фильма Бенни Бум. В главных ролях Деметриус Шипп мл., Данай Джекесай Гурира, Катерина Грэхэм, Энни Илонзе и другие.

Ключевые страницы из драматической биографии рэп-легенды Тупака Шакура. Чернокожий выходец из гетто, участник криминальных разборок, неоднократный подсудимый и арестант становится одним из самых продаваемых и влиятельных исполнителей в мировой рэп-культуре.

На мероприятии гостей ждет фуршет и сюрприз по сценарию фильма. Также желающие увидеть фильм «2Pac: Легенда» раньше всех, уже могут приобрести билеты в кассах кинотеатра CinemaPlus Gаnclik Mall.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.

A.С.

