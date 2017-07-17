Президент Ильхам Алиев: В Совместной декларации между Азербайджаном и Латвией нашли отражение важные вопросы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

2017-07-17 17:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Совместной декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Латвией нашли отражение очень важные вопросы в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая в понедельник с совместным с Президентом Латвии Раймондсом Вейонисом заявлением для прессы в ходе официального визита в Латвию.

«Прежде всего, я признателен вам за оказанное мне и делегации гостеприимство. Очень рад вновь находиться в Латвии. Сегодня мы с вами как на встрече один на один, так и на встрече с участием делегаций обсудили различные аспекты азербайджано-латвийских связей. Эти обсуждения были проведены очень конструктивно. Убежден в том, что итоги визита также будут очень положительными, азербайджано-латвийские отношения поднимутся на новую ступень. Как вы сами отметили, подписанные сегодня документы очень важны. Среди них особо хотелось бы отметить Совместную декларацию о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Латвией. Это очень серьезный документ, весомый документ, который, можно сказать, охватывает все сферы наших связей. Как и вы отметили, вопросы территориальной целостности Азербайджана поддерживаются Латвией, могу сказать, что они поддерживаются всем миром. В этой декларации нашли отражение очень важные вопросы в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Отмечается, что этот вопрос должен быть решен в рамках соответствующих резолюций Совета безопасности ООН, территориальной целостности, суверенитета, неприкосновенности границ Азербайджана. Это справедливая позиция, и я признателен вам за эту позиции», - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев добавил, что сегодня были также затронуты и региональные проблемы, обсуждены вопросы безопасности.

«Мы теперь как стратегические партнеры, конечно же, все вопросы обсуждаем очень открыто, искренне. Особое внимание было уделено экономической сфере. Конечно, я уверен, что дискуссии, которые будут проведены в рамках бизнес-форума, приведут к хорошим результатам. Как нам сообщили, уже в рамках бизнес-форума будет подписано несколько бизнес-контрактов. Таким образом, это положительно повлияет на уровень торгового оборота между нашими странами, который не так высок. У нас есть конкретные предложения о том, какие продукты мы можем экспортировать в Латвию, а какие мы можем из Латвии импортировать. Наших климатические условия таковы, что наши экономики не конкурируют друг с другом. Так что мы сможем экспортировать в Латвию множество производимой нами продукции, и наоборот. Поэтому для развития взаимных торговых связей имеются прекрасные возможности. В том числе мы коснулись и сотрудничества в области туризма и решили, что рейсы Рига-Баку должны осуществляться регулярно, были даны соответствующие указания», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев коснулся деятельности совместной межправительственной комиссии.

«Комиссия за короткое время провела очень большую работу. Сегодня подписаны очень важные документы. Комиссия играет очень большую роль в развитии сотрудничества в политической, экономической и других сферах. Хотел бы пожелать комиссии успехов в дальнейшей работе. Естественно, что большое значение имеет сотрудничество в сфере образования, гуманитарной сфере. По предоставленной информации, сегодня в высших школах Латвии обучается 150 представителей азербайджанской молодежи. Мне хотелось бы, чтобы их число увеличилось», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что есть очень обнадеживающие возможности сотрудничества в транспортной сфере.

«Сегодня Азербайджан осуществляет очень серьезную деятельность в связи с созданием транспортного коридора "Север-Юг" и выделил очень большие финансовые средства для этих целей. Безусловно, что как одна из стран, расположенных в этом коридоре, Латвия работает с нами наравне. Мы решили, чтобы на следующем этапе соответствующие структуры приступили уже к консультациям между собой. Как отметил господин Президент, успешно развиваются и связи между ЕС и Азербайджаном. В начале этого года я совершил очень успешный визит в Еврокомиссию. Через день после визита между Еврокомиссией и Азербайджаном начались работы над новым соглашением. Естественно, что подписанная сегодня Совместная декларация о стратегическом партнерстве, считаю, создает прекрасную основу для документа, который будет подписан ЕС и Азербайджаном. Должен отметить и то, что у Азербайджана уже есть документы о стратегическом партнерстве с 11 странами, являющимися членами ЕС. Это отражает наше стратегическое сотрудничество», - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что, безусловно, в связях между ЕС и Азербайджаном энергетические вопросы на переднем плане.

«И здесь Азербайджан, как надежный партнер, играет и будет играть свою роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Азербайджанский газ - единственный новый источник газа, который будет поставляться на европейское пространство, новый маршрут и новый источник. Вот в этом наше преимущество», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана напомнил, что успешно реализуется осуществляемый по инициативе Азербайджана «Южный газовый коридор».

«Для создания коридора требуется 40 миллиардов долларов. Большая их часть вложена. Азербайджан инвестировал и инвестирует миллиарды долларов, чтобы этот коридор был быстрее реализован. Уверен, что первый этап завершится в следующем году, второй и последний этапы – в 2020 году. Таким образом, наши стратегические связи с Европой поднимутся на еще более высокую ступень. Латвия играет большую роль в развитии этих связей. Мы также всегда чувствовали поддержку Латвии в успешном развитии связей между Азербайджаном и НАТО. Сегодня связи между НАТО и Азербайджаном – и наша деятельность в Афганистане, и логистический, и транспортный коридоры - в целом все эти вопросы, конечно же, укрепляют наши связи со странами, являющимися членами НАТО», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность Президенту Латвии за приглашение и гостеприимство и пригласил с официальным визитом в Азербайджан в удобное для него время.