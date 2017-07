"2Pac: Легенда" скоро в CinemaPlus (ВИДЕО)

2017-07-17

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре CinemaPlus Gənclik Mall 25 июля пройдет предпремьерный показ фильма "2Pac: Легенда", посвященной жизни легендарного рэп-музыканта Тупака Шакура.

Режиссер фильма Бенни Бум. В главных ролях Деметриус Шипп мл., Данай Джекесай Гурира, Катерина Грэхэм, Энни Илонзе и другие.

Ключевые страницы из драматической биографии рэп-легенды Тупака Шакура. Чернокожий выходец из гетто, участник криминальных разборок, неоднократный подсудимый и арестант становится одним из самых продаваемых и влиятельных исполнителей в мировой рэп-культуре.

На мероприятии гостей ждет фуршет и сюрприз по сценарию фильма. Также желающие увидеть фильм "2Pac: Легенда" раньше всех, уже могут приобрести билеты в кассах кинотеатра "CinemaPlus Gənclik Mall".

