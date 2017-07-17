Армяне открыли огонь друг по другу в Карабахе

2017-07-17 17:28 | www.oxu.az | 5

В одном из подразделений армянской армии, дислоцированном в оккупированном Карабахе, произошла перестрелка между военнослужащими, в результате чего получили ранения офицер и солдат срочной службы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, причиной инцидента послужил отказ солдата от выполнения инженерных работ по укреплению позиций боевого охранения на одном из оборонительных постов.

По первичной информации, командир одной из рот горнострелкового полка, расквартированного в населенном пункте Мадагиз, старший лейтенант Вахе Григорян в состоянии алкогольного опьянения под угрозой применения оружия заставил солдата-срочника копать себе могилу.

Не выдержав издевательств, солдат выхватил автомат и выстрелил в офицера. В результате стрельбы В.Григорян был тяжело ранен в шею. После содеянного солдат, выстрелил в себя, пытаясь покончить с собой.

Подоспевшие на место инцидента сослуживцы сразу же оказали раненым первую медицинскую помощь. Оба военнослужащих доставлены в госпиталь в Агдере (или Мардакерт, как его называют армяне).

Н.О.

