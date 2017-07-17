Иран поможет Ираку восстановить промышленность

2017-07-17 17:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Иран и Ирак подписали меморандум о взаимопонимании по восстановлению промышленности Ирака и созданию промышленных городов в стране.

Сделка была подписана в кулуарах встречи между иракским министром труда и социальных дел Мохаммедом Шиа аль-Судани и министром торговли и промышленности Ирана Мохаммадом Резой Нематзаде накануне, сообщает официальный новостной портал иранского министерства.

Нематзаде сказал, что Иран имеет хороший опыт создания промышленных городов и готов построить их в Ираке и предоставить оборудование иракским предприятиям.

Иран намерен активизировать экономическое сотрудничество с соседней страной, сказал Нематзаде, призывая к установлению банковских связей между двумя странами.

Он также выразил готовность Ирана к сотрудничеству с Ираком в секторе строительства инфраструктуры.

Нематзаде сказал, что Тегеран готов помочь Ираку в жилищном строительстве, строительстве дорог, обеспечении водой, в энергетике и т. д.

Иракский чиновник, в свою очередь, попросил помочь в строительстве пяти промышленных городов в приграничных с Ираном районах Ирака.

Он сказал, что пять иранских банков создали филиалы в Ираке.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Ирина Парфёнова)