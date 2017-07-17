Раймондс Вейонис: Латвия поддерживает Азербайджан, его суверенитет и территориальную целостность

2017-07-17 17:25 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Латвия поддерживает Азербайджан, его суверенитет и территориальную целостность, и нагорно-карабахский конфликт может быть решен только мирным и переговорным путем на основе принципов и норм международного права.

Об этом Президент Латвии Раймондс Вейонис сказал, выступая в понедельник с совместным с Президентом Азербайджана заявлением для прессы в ходе официального визита Ильхама Алиева в Латвию.

Президент Латвии подчеркнул, что Азербайджан - важный партнер Латвии, и двусторонние отношения опираются на очень тесные дружественные связи.

«Сегодня была подписана Совместная декларация о создании стратегического партнерства между Азербайджаном и Латвией, которая положительно повлияет на расширение двусторонних отношений», - сказал Президент Латвии.

Раймондс Вейонис выразил надежду на то, что подписанные документы укрепят двусторонние связи.

Он также напомнил, что этот год был очень активным между Латвией и Азербайджаном с точки зрения двусторонних отношений, были предприняты многие шаги по дальнейшему укреплению сотрудничества, подчеркнув, что были расширены связи на уровне правительств и муниципалитетов.

Президент Латвии добавил, что в рамках официального визита Президента Ильхама Алиева пройдет бизнес-форум, напомнив, что в июне было также проведено заседание межправкомиссии.

«Это расширит наши экономические и взаимные торговые возможности, таким образом, сотрудничество с Азербайджаном будет более тесным с точки зрения транспортного коридора, в частности международного транспортного коридора Север-Юг», - сказал Президент.