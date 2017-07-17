Азербайджан увеличил экспорт по магистральным трубопроводам на 10%

2017-07-17 17:33 | www.apa.az | 4

Объем экспорта нефти по магистральным нефтепроводам Азербайджана за январь-июнь 2017 года составил 21 млн. 52,7 тыс. тонн.

Как сообщили АПА-Экономикс в Госкомстате, на долю основного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан пришлись 78,3% объема транспортировок. За отчетный период посредством данного трубопровода было транспортировано 16 млн. 474,7 тыс. тонн нефти. Наряду с этим, в отчетном периоде по нефтепроводу БТД было транспортировано 3,263 млн. тонн транзитной нефти.

За январь-июнь этого года по магистральным газопроводам было транспортировано 11 млрд. 428,9 млн. кубометров, что на 10,2% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. На долю трубопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум пришлось 33,3% транспортируемого газа или 3 млрд. 801,2 млн. кубометров.