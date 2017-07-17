В первом полугодии из Азербайджана было выдворено почти 5400 иностранцев

2017-07-17 17:32 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии было зафиксировано 1 199 770 фактов въезда в страну 747 107 иностранцев и лиц без гражданства.

Об этом было сказано на проведенном в понедельник служебном совещании Государственной миграционной службы (ГМС) Азербайджана, посвященном итогам первого полугодия 2017 года, сообщили Trend в понедельник в Службе.

Выступивший на совещании с отчетным докладом руководитель ГМС, государственный советник миграционной службы II класса Фирудин Набиев отметил, что мигранты обычно устремляются в страны с высоким уровнем экономического развития.

По его словам, развитие туристического сектора, применение системы ASAN Viza, существующая в Азербайджане стабильность стали причиной увеличения числа иностранцев, прибывших в Азербайджан в первом полугодии.

Набиев отметил, что посредством Единой информационной системы по миграции в первом полугодии было зарегистрировано 1 199 770 фактов въезда в страну 747 107 иностранцев и лиц без гражданства. В соответствующий период прошлого года этот показатель составлял 955 279 фактов въезда 529 924 иностранцев.

Было отмечено, что за шесть месяцев 328 159 иностранцев и лиц без гражданства обратились в связи с регистрацией по месту пребывания, что также значительно больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первом полугодии текущего года, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, был оштрафован и выдворен в течение 48 часов за пределы страны 5 391 иностранец.

В целом в отчетный период в ГМС поступили 45 099 обращений иностранцев и лиц без гражданства по поводу продления срока пребывания в стране, выдачи разрешений на временное или постоянное проживание, приема, восстановления или прекращения гражданства, определения гражданской принадлежности и статуса беженца, выдачи и продления срока разрешений на осуществление трудовой деятельности. В соответствии с требованиями азербайджанского законодательства каждое обращение было изучено и приняты соответствующие решения.

За шесть месяцев текущего года в колл-центр Службы поступили 46 992 звонка.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)