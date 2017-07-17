Ильхам Алиев в Риге – ОБНОВЛЕНО

2017-07-17 17:40 | www.oxu.az | 3

Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Риге с председателем Сейма Латвии Инарой Мурниеце.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

14:32

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Латвии Раймондс Вейонис посетили памятник Свободы в Риге.

Как передает Oxu.Az, на площади, где находится памятник, был выстроен почетный караул.

Главы государств возложили венок к монументу, почтили память погибших за независимость Латвии.

В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Азербайджана и Латвии.

14:06

Сегодня по окончании церемонии подписания документов президент Латвии Раймондс Вейонис и президент Азербайджана Ильхам Алиев выступили с заявлениями для печати.

Как передает Oxu.Az, визит президента Азербайджана в Латвию продолжается.

13:32

После завершения встречи в расширенном составе при участии президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Латвийской Республики Раймондса Вейониса были подписаны азербайджано-латвийские документы.

Как сообщает Oxu.Az, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

13:00

Сегодня В Риге состоялась встреча в расширенном составе президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Латвии Раймондса Вейониса.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

12:17

Сегодня в резиденции президента Латвии – Рижском замке состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как передает Oxu.Az, перед замком, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Президент Латвии Раймондс Вейонис встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева. В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Азербайджана и Латвии.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана. Президенты обошли строй почетного караула.

Представители государства и правительства Латвии были представлены президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации - президенту Латвии Раймондсу Вейонису.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев оставил запись в книге почетных гостей в гербовом зале Рижского дворца.

Затем были вручены подарки.

После церемонии официальной встречи в Риге состоялась встреча «те-а-тет» между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Латвии Раймондсом Вейонисом.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений в политической, экономической и других сферах, подчеркнуто значение официального визита президента Азербайджана в Латвию с точки зрения расширения двусторонних связей.

На встрече также был проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Н.О.

