Мамедъяров: Армения преднамеренно нагнетала ситуацию

2017-07-17 17:45 | www.oxu.az | 5

«Армения стремится любыми способами продолжить оккупацию и сохранить статус-кво».

Как передает Oxu.Az, об этом в интервью РИА Новости сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Армянская сторона после переговоров президентов в Санкт-Петербурге с целью не допустить решения конфликта путем субстантивных переговоров продолжает прибегать к разным отговоркам и провокациям. Даже для продолжения серьезного переговорного процесса армянская сторона пытается выдвинуть условия», - заявил Э.Мамедъяров.

По словам министра, с июня Армения преднамеренно нагнетала ситуацию перед визитом сопредседателей в регион и встречей министров иностранных дел в Брюсселе.

«Четвертого июля сего года в селе Алханлы Физулинского района Азербайджана двухлетняя девочка и ее бабушка были убиты и одна женщина была ранена в результате целенаправленной и преднамеренной атаки со стороны вооруженных сил Армении. Последние события, включая боевые столкновения в апреле прошлого года, еще раз доказали, что из-за отказа Армении вывести свои вооруженные силы из оккупированных территорий Азербайджана регион вплотную столкнулся лицом к лицу с серьезными опасностями», - заявил глава МИД.

Министр отметил, что Армения стремится любыми способами продолжить оккупацию и сохранить статус-кво.

«Поэтому призывы по типу «этот конфликт не имеет военного решения» и «стороны должны проявлять политическую волю» или «сохранение режима прекращения огня» обязательно должны сопровождаться требованиями к Армении о выводе своих войск из оккупированных территорий Азербайджана», - подчеркнул азербайджанский дипломат.

Н.О.

