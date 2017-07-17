Туркменистан обсуждает аспекты выполнения Рамсарской конвенции

2017-07-17 17:39 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - В городе Туркменбаши состоялась встреча по вопросам управления Рамсарской территорией "Залив Туркменбаши", пишет газета "Нейтральный Туркменистан".

Мероприятие проведено в рамках деятельности Государственной комиссии по обеспечению обязательств Туркменистана, вытекающих из конвенций и программ ООН по окружающей среде. Во встрече принял участие председатель Координационного комитета Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии (РРИЦА) Эльдар Рустамов.

В ходе презентации была проанализирована деятельность рабочей группы по выполнению Рамсарской конвенции в Туркменистане в 2016/17 годах. Главными темами обсуждения стали включение соответствующих водно-болотных угодий в Рамсарский список, управление ими, уточнение топографии и научное районирование. В интерактивной форме была рассмотрена практика Хазарского государственного заповедника – единственного в стране номинированного в Рамсарский список.

"Положительный опыт управления водно-болотными угодьями будет использован в управлении и устойчивом сохранении других водно-болотных угодий Туркменистана, способствовать рациональному использованию существующих и потенциальных Рамсарских водно-болотных угодий в стране и Центральноазиатском регионе", - сказано в статье.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)