Ереван ответил Москве на предложение сделать в Армении русский язык государственным

2017-07-17 17:53 | www.oxu.az | 3

В Армении не собираются закреплять официальный статус для русского языка в законодательстве республики и таким образом решить проблему с водительскими удостоверениями.

Как передает Oxu.Az, вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов в беседе с EADaily заявил, что в Армении единственный официальный язык это армянский.

«В нашей стране единственный официальный язык это армянский. И это конституционная норма», - заметил он, комментируя заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил властям Армении закрепить официальный статус для русского языка в законодательстве республики, чтобы национальные водительские права могли быть признаны на территории России.

«Я могу сказать лишь одно, закрепите его [русский язык] как официальный, и тогда норма закона будет охватывать автоматически и республику Армения», - сказал Володин на встрече с председателем парламента Армении Арой Баблояном, где в ходе обсуждения был поднят вопрос о запрете работать в России водителям по их национальным правам.

С 1 июня 2017 года в России вступил в силу закон, запрещающий водителям с иностранными правами работать на территории страны. При этом 14 июля Госдума приняла закон, которым вводится право граждан Киргизии, а также других стран, где русский язык закреплен как официальный, работать профессиональными шоферами на территории РФ на основании национальных водительских удостоверений.

Н.О.