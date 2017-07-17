В Туркменистане открылся офис первого частного банка

2017-07-17 17:44 | www.trend.az | 3

АШХАБАД/ Trend/ - В Ашхабаде открылось новое здание акционерно-коммерческого банка "Рысгал" - первого банка в Туркменистане, созданного частными предпринимателями и зарегистрированного в конце 2011 года, сообщает государственное агентство "Туркмен довлет хабарлары".

Частная кредитная организация, созданная предпринимателями, придает новый импульс развитию частного сектора национальной экономики, в котором занято 75 процентов работающего населения страны.

МВФ в конце марта обращал внимание на то, что Туркменистану в сложных внешних условиях для поддержания динамичного, устойчивого и всеобъемлющего роста необходимо улучшать деловую и нормативную среду для поддержки дальнейшего развития частного сектора.

Как говорилось в рекомендациях, следует обеспечить эффективное осуществление реформирования госпредприятий и их приватизации, повысить эффективность госрасходов и продолжать уделять особое внимание показателям человеческого развития, включая защиту уязвимых слоев населения.

Туркменистан, согласно отчету British Petroleum (BP), по запасам природного газа в мире занимает четвертое место и на данном этапе имеет возможность экспортировать его в Китай и Иран.

В то же время Россия - традиционный покупатель - в 2016 году прекратила закупки туркменского газа. На этом фоне в стране были внедрены ограничения по конвертации валюты. Официальный Ашхабад взял курс на диверсификацию местной экономики, продвинулись индустрия текстиля, нефтепродуктов, активно развивается нефте- и газохимическая отрасли и промышленность по производству строительных материалов. Частному сектору поручено развивать электронную промышленность, готовится план по привлечению предпринимателей к проектам по освоению природных богатств.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)