Раймондс Вейонис: Латвия продолжит вносить свой вклад в развитие отношений между ЕС и Азербайджаном

2017-07-17 17:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Латвия всегда поддерживала укрепление связей между Европейским союзом и Азербайджаном. Об этом Президент Латвии Раймондс Вейонис сказал, выступая в понедельник с совместным с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для прессы.

«В ходе нашей беседы мы также коснулись отношений между Азербайджаном и Европейским союзом. Латвия всегда поддерживала укрепление связей между этими двумя сторонами - Европейским союзом и Азербайджаном. Это происходило в различных форматах: как в рамках "Восточного партнерства", так и в других рамках. Мы знаем, что в конце этого года будет проведено очередное заседание в связи с программой «Восточное партнерство», и в связи с этим будут приняты оперативные меры для того, чтобы сотрудничество между нашим партнером Азербайджаном и Евросоюзом было еще более расширено. Этот саммит, который пройдет в ноябре текущего года, предопределит долгосрочные перспективы нашего взаимного сотрудничества, благодаря нему связи между Азербайджаном и Евросоюзом приобретут более конкретную, определенную форму», - сказал Президент Латвии.

Президент Латвии добавил, что высоко ценит усилия, прилагаемые Азербайджаном в этом направлении.

«Я искренне надеюсь, что на саммите «Восточного партнерства», который пройдет в Эстонии, Азербайджан и другие страны-партнеры, сотрудничающие с ЕС, приобретут больше возможностей в сферах транспорта и экономики. Я высоко оцениваю прилагаемые Азербайджаном усилия, проводимую работу по реализации проекта «Южный газовый коридор», доставке природного газа потребителям в ЕС. Я думаю, мы должны более тесно работать, чтобы добиться еще больших подвижек в этом направлении. Наша страна продолжит вносить свой вклад в развитие отношений между Европейским союзом и Азербайджаном», - сказал глава латвийского государства.

В заключение Президент Раймондс Вейонис выразил удовлетворение официальным визитом Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Латвию.

«Уверен, что этот визит внесет вклад в дальнейшее расширение связей, двусторонних отношений между Латвией и Азербайджаном, развитие наших дружбы и партнерства. Я очень надеюсь, что в рамках бизнес-форума мы сможем определить новые возможности, новые форматы сотрудничества между нашими странами, деловыми кругами наших стран», - сказал глава латвийского государства.