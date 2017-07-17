Конфликт между дорожной полицией и женщиной-водителем: Заберёте мой труп – ВИДЕО

2017-07-17 18:04 | www.oxu.az | 4

В Баку между женщиной и сотрудниками Государственной дорожной полиции возник конфликт.

Как передает Oxu.Az, гражданка Турции на автомобиле марки Hyundai ix35 за нарушение правил дорожного движения была задержана дорожной полицией на улице Балабалы Меджидова в Ясамальском районе.

Полицейские заподозрили, что женщина находится в нетрезвом состоянии. Они пригласили ее пройти медицинское обследование, а автомобиль хотели отвезти на временную стоянку.

Но женщина-водитель не согласилась, и даже обвинила полицейских во взяточничестве. Она заявила окружающим, что недавно за подобное происшествие дала сотрудникам Государственной дорожной полиции 1000 манатов взятки. Затем она попросила, чтобы ее простили в этот раз.

Женщина также отметила, что при задержании сотрудники полиции напали на нее и повредили ей руку, поэтому она никуда с ними не пойдет: «Я никуда не пойду, заберете мой труп».

Гражданка Турции также пыталась покончить с собой, бросившись под проезжающие автомобили.

На место происшествия прибыли многочисленные сотрудники Государственной дорожной полиции и пост-патрульной службы. Женщину отвезли в 27-ое отделение полиции Управления полиции Ясамальского района для проведения расследования.

Эльвин Ахмедов

